Добро пожаловать на городской портал города Ногинск

Личный кабинетвход на сайт
РегистрацияБЕСПЛАТНАЯ регистрация
Меню
Я Ногинск
сегодня 02 мая
погода на 5 дней 13 oC
небольшая облачность
доллар 72.73 0 евро 79.12 0 юань 1.03 -0.001

sales_peklama@mail.ru

отдел продаж

Главная
Добавить
Добавить организацию Разместить объявление
Добавить недвижимость Продать машину
Добавить вакансию Добавить резюме
Добавить новость Добавить событие
Написать в блог Реклама на сайте
16+
Скидки и акции
Новые поступления
Конкурсы и розыгрыши
Форум и прочее
Народная карта
Берегите себя и близких, оставайтесь дома и БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

вп

Последние новости города

Предприниматели Ногинска могут воспользоваться наружной рекламой без оплаты аренды

01.05.2020 13:46
4
0
Общество

До 10-ти рекламных поверхностей на срок до 3-х месяцев могут выбрать средний и малый бизнес бесплатно.

В Ногинске названы имена победителей конкурса “Народный пожарный-2020”

30.04.2020 21:32
1
0
Общество

Победители конкурса "Народный пожарный - 2020" в Ногинске получили дипломы и ценные призы.

Вывоз мусора в Старой Купавне станет дешевле

29.04.2020 12:54
32
0
Общество

Жители Старой Купавны смогут обратиться за перерасчетом услуги по вывозу ТКО.

В Старой Купавне станет больше спорта и больше рабочих мест

28.04.2020 21:49
29
0
Общество

Тренажерный зал около 3-х тысяч квадратных метров построят в Старой Купавне

Это интересно

Советы от профессионалов: как повесить жалюзи своими руками

29.04.2020 23:38
18
0

Рецепты с бананом – лучшие из лучших

28.04.2020 23:56
32
0

Что такое ферментированная капуста? И как ее приготовить – просто и вкусно.

27.04.2020 23:12
66
0

Афродизиаки – сила влечения от природы

26.04.2020 23:32
78
0

Мировые новости

Минздрав Болгарии отменил обязанность в ношении масок в общественных местах

01.05.2020
7
0

UNWTO запустил виртуальные гастрономические путешествия

01.05.2020
3
0

Лунтик “родится” в США, Канаде и Латинской Америке

01.05.2020
4
0

Представлен план развития беспилотного транспорта в России

30.04.2020
4
0

Как выйти на работу и не заболеть. В Италии поделились планами по смягчению режима изоляции.

30.04.2020
5
0

Трамп натравил спецслужбы на Китай и ВОЗ

29.04.2020
17
0

Новости компаний

Работа в городе

Все вакансии Все резюме Добавить вакансию Добавить резюме

Последние вакансии

Последние резюме

Реклама на главной

work home

Мы рекомендуем

Афиша событий города

Вадим Самойлов (онлайн-трансляция)

189
0
Концерты
22 апреля
12+

Леонид Агутин (онлайн-концерт)

168
0
Концерты
18 апреля
12+

Emin. Онлайн-концерт

325
0
Концерты
4 апреля 17:00 мск
18+

Номер один

406
0
Кино
19 марта
12+

Тихое место 2

403
0
Кино
19 марта
16+

Верю в любовь

404
0
Кино
19 марта
12+

Последние объявления

Купить машину

Покупка и аренда недвижимости

Бюро находок

Достопримечательности города

LAZER.net

1
0
Музеи

Люди о нашем городе

Написать на форуме

Реклама на главной Люди

people home

Последнее на форуме

10 апр 2020 09:23
А давайте делиться полезными и не сложными рецепта...
Могу подсказать быстрый, полезный и не сложный рецепт)) Взять около стакана бурого риса, поместить на дно формы для запекания. Сверху риса положить ов...
Наш дом / Приятного аппетита!
10 апр 2020 09:12
Совет нужен
Ну согласно перечня причин, по которым вы можете выйти, это не является уважительной причиной для того, чтобы покинуть место самоизоляции...
Наш дом / Домашний уют
07 апр 2020 23:44
Игры дома
А нам родная добрая монополия нравится)))...
Интересный досуг / Кино, книги, музыка, игры
07 апр 2020 18:44
Посоветуйте сериал.
Ищейка сейчас идет как раз по телевизору)...
Интересный досуг / Кино, книги, музыка, игры
05 апр 2020 19:10
Интересые места
Я всех зову на Алтай! Чудесные места. Потрясающая Катунь. А какой там воздух!!!!!...
Интересный досуг / Путешествия и отдых

Последние отзывы и комментарии

29.03.2020 14:13
Автомеханик
Здравствуйте, проверьте, пожалуйста, правильность электронной почты организации в каталоге фирм...
Администратор
27.03.2020 17:29
Продавец - кассир в сеть магазинов "ДА!"
Какие документы нужны...
Татьяна
25.02.2020 10:52
Коронавирус шагнул в Венецию.
У нас в Казани тоже уже есть вирус - привезли с пассажирами с Даймонд Принцесс 23 февраля...
Ольга
18.02.2020 22:31
Любовь или зависимость
Здорово, но, мне кажется, доля зависимости есть в каждой любви. Даже самой высокой)...
Ольга админ

Последнее в блогах

Написать в блог

reklama

Популярно

reklama

Добро пожаловать на городской портал города Ногинск

Координаты: 55.810648, 38.175624

Город Ногинск расположился на востоке Московской области, на берегу р. Клязьма.

noginsk-klinika.jpg

С 2018 года – это центр нового муниципального образования – Богородского городского округа. Название округ получил в честь старого названия Ногинска - Богородск до 1930 года. В 2013 году город получил статус исторического поселения.

Численность населения города составляет 102 295 человек по данным на 2019 год.

История Ногинска:

В 1389 году было основано село Рогожи, название которого произошло толи от названия реки Рогожа, толи от названия ткани, которую производило местные жители. И впервые это село упоминается в грамоте Дмитрия Донского

В 1506 году населенный пункт получил статус Ямской слободы и насчитывал 38 дворов. Осенью 1781 года по указу императрицы Екатерины II село Рогожа было переименовано в город Богородск. Развитие города шло за счет текстильных фабрик, их тогда насчитывалось до 80 предприятий, большинство из которых производили шелк. Постепенно город превратился в один из самых крупных городов Подмосковья.

В сентябре 1812 года войско французского Маршала Нея останавливалось в Богородске, которое разграбило и разрушило большую часть города. После отступления французов, город быстро смогли восстановить и даже увеличить количество жителей на 20%.

В середине 19 века город начал бурно прирастать и развиваться, строились здания и торговые ряды, была построена Богородско-Глуховская мануфактура. Были построены несколько усадеб за чертой города.

В 1927 году Богородск стал административным центром образованного Богородского района. В 1930 году Богородский уезд был переименован в Ногинский, а город Богородск получил новое название Ногинск. До ВОВ в городе заработали еще несколько крупных промышленных предприятий.

В годы Великой Отечественной войны Ногинск играл важную стратегическую роль, поскольку являлся промышленным и транспортным центром. Здесь выпускали продукцию для нужд фронта, через город проходили большое количество эшелонов к местам боевых действий. Сами бои в городе не проходили, но тысячи жителей Ногинска и района отправились на фронт.

В послевоенные годы в городе активно развивалось строительство промышленных предприятий и многоквартирных жилых домов.

Из-за сложной экономической ситуации в 1990-е годы целый ряд предприятий города прекратили свое существование в результате банкротства.

Благодаря администрации города, в 2000-х годах в Ногинске были проведены масштабные работы по благоустройству.

Экономика Ногинска

Бориловский промышленный комплекс играет ведущую роль в экономике города, здесь ежегодно открываются новые производства.

В городе расположились предприятия, которые осуществляют следующие виды деятельности:

- пищевая промышленность;

- легкая промышленность;

- производство строительных материалов;

- машиностроение;

- мебельная промышленность;

- СМИ: телеканал и радио Ногинска, две муниципальные газеты («Богородские вести» и «Волхонка»).

Предприятия пищевой промышленности производят масложировую и хлебобулочную продукцию, мороженое, муку и комбикорма, мясные изделия и переработку рыбы, варят пиво.

Предприятия машиностроения выпускают торговое холодильное, кондитерское, гидравлическое, сварочное, котельное вспомогательное и водоподготовительное, промышленное диагностическое оборудование, электротехнические изделия, топливную аппаратуру, сельскохозяйственную технику.

Производители строительных и отделочных материалов выпускают керамическую сантехнику, керамогранит, строительные смеси и железо-бетонные изделия, ламинат, пиломатериалы, металлоконструкции и металлопластиковые трубы, кровельные и гидроизоляционные материалы.

В Ногинске также производят художественные литые и кованые изделия, метал-лические двери, пластиковую тару для пищевой, химической промышленности, резино-технические изделия, мебель, бытовые и технические ленты, швейные изделия.

А также 17 учреждений всех систем и ведомств, в том числе:

· 5 учреждений культурно-досугового типа, три из них в муниципальной собственности;

· 2 библиотеки, из них одна в муниципальной собственности;

· 1 музей;

· 1 кинотеатр;

· 1 ГУК «Ногинский областной драматический театр»;

· 4 муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования детей (художественная школа, школа искусств, центр детского и юношеского творчества, музыкальная школа);

· 2 парка культуры и отдыха (Городской парк культуры и отдыха и Глуховский парк культуры);

· 1 Ногинский муниципальный эстрадно-духовой оркестр.

Архитектура и достопримечательности Ногинска

Монументальный ампирный Богоявленский собор XIX века с широкой купольной ротон-дой – определяет архитектуру центра Ногинска и является главной достопримечательностью.

Богоявленский_собор.jpg

В русско-византийском стиле выполнена церковь Тихвинской иконы Божией Матери, административный комплекс со зданиями присутственных мест, тюрьмы, служебными флигелями, дом Елагиных, дом П.С. Зотова в стиле неоренессанс, деревянные дома, в том числе дом Ерохова, конца XIX - начала XX веков. Всё это постройки центральной части Ногинска.

Также в стиле модерн построены здания женской гимназии, реального училища, дом Со-повых и др. За железнодорожным вокзалом в неорусском стиле возведена старообрядче-ская церковь Св. пророка Захарии и Вмц. Евдокии. В 2000-2002 годы возведена церковь Сщмч. Константина Богородского.

Памятник В.И. Ленину, краеведческий музей, филиалы и представительства московских вузов, драматический театр Московской области, центральная районная библиотека – определяют облик города.

Ансамбль бывшей усадьбы Г.П. Клюева расположился к востоку от центра города: бароч-ная Успенская церковь типа «восьмерик на четверике» с дополнительным ярусом звона, 2-х этажный дом, парк.

В 1900-е годы в Глухове возведены церковь в честь Смоленской иконы Божией Матери (ранее часовня-усыпальница И.М. Власовой), здания Товарищества Богородско- Глухов-ской мануфактуры в стиле модерн.

Самое красивое место в центре Ногинска - Площадь фонтанов. Специальная подсветка функционирует в ночное время и привлекает туда туристов и жителей города.

Площадь_фонтанов.jpg

Через Клязьму можно перейти по небольшому пешеходному мосту - Мост влюбленных. По традиции, как символ вечной любви, влюбленные люди украшают перила моста небольшими замками.

мост_влюбленных.jpg

К северо-западу от Ногинска расположились:

- в с. Воскресенское - деревянная Вознесенская церковь 18 века и Покровская церковь в стиле ампир 19 века;

- в дер. Авдотьино - комплекс Николаевской Берлюковской пустыни 18 века: летний 5-главый собор Христа Спасителя, зимний Троицкий собор, многоярусная колокольня и др.

К западу и юго-западу от Ногинска:

- в дер. Ивашево - усадьба Небольсиных Троицкое-Ратманово, которая включает Троицкую церковь с колоннадой дорического ордера, пейзажный парк;

- в с. Балобаново - Троицкая церковь в духе средне-векового армянского зодчества начала 20 века.

reklama

reklama

reklama

reklama

О портале

Нашим пользователям

Нашим Партнерам

Мы в соц. сетях

Информационно-развлекательный портал на Joomla 3 "мой Город" © 2017 г. Все права защищены.

Распространение, копирование, тиражирование информации с сайта разрешены только с согласия администрации.

16+

Наш портал использует файлы Cookie

Использование нашего сайта означает Ваше согласие на прием и передачу файлов Cookie Что такое Cookie?

Я согласен

Форма входа

Наверх