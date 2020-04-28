Добро пожаловать на городской портал города Ногинск

Город Ногинск расположился на востоке Московской области, на берегу р. Клязьма.

С 2018 года – это центр нового муниципального образования – Богородского городского округа. Название округ получил в честь старого названия Ногинска - Богородск до 1930 года. В 2013 году город получил статус исторического поселения.

Численность населения города составляет 102 295 человек по данным на 2019 год.

История Ногинска:

В 1389 году было основано село Рогожи, название которого произошло толи от названия реки Рогожа, толи от названия ткани, которую производило местные жители. И впервые это село упоминается в грамоте Дмитрия Донского

В 1506 году населенный пункт получил статус Ямской слободы и насчитывал 38 дворов. Осенью 1781 года по указу императрицы Екатерины II село Рогожа было переименовано в город Богородск. Развитие города шло за счет текстильных фабрик, их тогда насчитывалось до 80 предприятий, большинство из которых производили шелк. Постепенно город превратился в один из самых крупных городов Подмосковья.

В сентябре 1812 года войско французского Маршала Нея останавливалось в Богородске, которое разграбило и разрушило большую часть города. После отступления французов, город быстро смогли восстановить и даже увеличить количество жителей на 20%.

В середине 19 века город начал бурно прирастать и развиваться, строились здания и торговые ряды, была построена Богородско-Глуховская мануфактура. Были построены несколько усадеб за чертой города.

В 1927 году Богородск стал административным центром образованного Богородского района. В 1930 году Богородский уезд был переименован в Ногинский, а город Богородск получил новое название Ногинск. До ВОВ в городе заработали еще несколько крупных промышленных предприятий.

В годы Великой Отечественной войны Ногинск играл важную стратегическую роль, поскольку являлся промышленным и транспортным центром. Здесь выпускали продукцию для нужд фронта, через город проходили большое количество эшелонов к местам боевых действий. Сами бои в городе не проходили, но тысячи жителей Ногинска и района отправились на фронт.

В послевоенные годы в городе активно развивалось строительство промышленных предприятий и многоквартирных жилых домов.

Из-за сложной экономической ситуации в 1990-е годы целый ряд предприятий города прекратили свое существование в результате банкротства.

Благодаря администрации города, в 2000-х годах в Ногинске были проведены масштабные работы по благоустройству.

Экономика Ногинска

Бориловский промышленный комплекс играет ведущую роль в экономике города, здесь ежегодно открываются новые производства.

В городе расположились предприятия, которые осуществляют следующие виды деятельности:

- пищевая промышленность;

- легкая промышленность;

- производство строительных материалов;

- машиностроение;

- мебельная промышленность;

- СМИ: телеканал и радио Ногинска, две муниципальные газеты («Богородские вести» и «Волхонка»).

Предприятия пищевой промышленности производят масложировую и хлебобулочную продукцию, мороженое, муку и комбикорма, мясные изделия и переработку рыбы, варят пиво.

Предприятия машиностроения выпускают торговое холодильное, кондитерское, гидравлическое, сварочное, котельное вспомогательное и водоподготовительное, промышленное диагностическое оборудование, электротехнические изделия, топливную аппаратуру, сельскохозяйственную технику.

Производители строительных и отделочных материалов выпускают керамическую сантехнику, керамогранит, строительные смеси и железо-бетонные изделия, ламинат, пиломатериалы, металлоконструкции и металлопластиковые трубы, кровельные и гидроизоляционные материалы.

В Ногинске также производят художественные литые и кованые изделия, метал-лические двери, пластиковую тару для пищевой, химической промышленности, резино-технические изделия, мебель, бытовые и технические ленты, швейные изделия.

А также 17 учреждений всех систем и ведомств, в том числе:

· 5 учреждений культурно-досугового типа, три из них в муниципальной собственности;

· 2 библиотеки, из них одна в муниципальной собственности;

· 1 музей;

· 1 кинотеатр;

· 1 ГУК «Ногинский областной драматический театр»;

· 4 муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования детей (художественная школа, школа искусств, центр детского и юношеского творчества, музыкальная школа);

· 2 парка культуры и отдыха (Городской парк культуры и отдыха и Глуховский парк культуры);

· 1 Ногинский муниципальный эстрадно-духовой оркестр.

Архитектура и достопримечательности Ногинска

Монументальный ампирный Богоявленский собор XIX века с широкой купольной ротон-дой – определяет архитектуру центра Ногинска и является главной достопримечательностью.

В русско-византийском стиле выполнена церковь Тихвинской иконы Божией Матери, административный комплекс со зданиями присутственных мест, тюрьмы, служебными флигелями, дом Елагиных, дом П.С. Зотова в стиле неоренессанс, деревянные дома, в том числе дом Ерохова, конца XIX - начала XX веков. Всё это постройки центральной части Ногинска.

Также в стиле модерн построены здания женской гимназии, реального училища, дом Со-повых и др. За железнодорожным вокзалом в неорусском стиле возведена старообрядче-ская церковь Св. пророка Захарии и Вмц. Евдокии. В 2000-2002 годы возведена церковь Сщмч. Константина Богородского.

Памятник В.И. Ленину, краеведческий музей, филиалы и представительства московских вузов, драматический театр Московской области, центральная районная библиотека – определяют облик города.

Ансамбль бывшей усадьбы Г.П. Клюева расположился к востоку от центра города: бароч-ная Успенская церковь типа «восьмерик на четверике» с дополнительным ярусом звона, 2-х этажный дом, парк.

В 1900-е годы в Глухове возведены церковь в честь Смоленской иконы Божией Матери (ранее часовня-усыпальница И.М. Власовой), здания Товарищества Богородско- Глухов-ской мануфактуры в стиле модерн.

Самое красивое место в центре Ногинска - Площадь фонтанов. Специальная подсветка функционирует в ночное время и привлекает туда туристов и жителей города.

Через Клязьму можно перейти по небольшому пешеходному мосту - Мост влюбленных. По традиции, как символ вечной любви, влюбленные люди украшают перила моста небольшими замками.

К северо-западу от Ногинска расположились:

- в с. Воскресенское - деревянная Вознесенская церковь 18 века и Покровская церковь в стиле ампир 19 века;

- в дер. Авдотьино - комплекс Николаевской Берлюковской пустыни 18 века: летний 5-главый собор Христа Спасителя, зимний Троицкий собор, многоярусная колокольня и др.

К западу и юго-западу от Ногинска:

- в дер. Ивашево - усадьба Небольсиных Троицкое-Ратманово, которая включает Троицкую церковь с колоннадой дорического ордера, пейзажный парк;

- в с. Балобаново - Троицкая церковь в духе средне-векового армянского зодчества начала 20 века.